شيرين رضا تعيشُ حالةً من الرعب بعد سقوطها في الماء.. والسبب رامز جلال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تغزّل الفنان رامز جلال في مواطنته الفنانة شيرين رضا، خلال استضافتها ببرنامج المقالب "رامز في الشلال" والذي يُعرض في رمضان الجاري على فضائية "mbc مصر".

وبدأ رامز جلال، الحلقة بمقدّمة قائلًا: "تحس إنها مخلوق غريب، كائن فضائي، الوحيدة اللي اجتمعت كل الأجيال على جمالها، وجميلة الجميلات".

وأضاف: "ملكة جمال سن اليأس، فاتنة منتصف العمر، بطلة العالم في المراهقة المتأخرة".

وظهرت شيرين سعيدة في البداية، وشاركت في المسابقة المخصصة للإيقاع بالضحية، لكن سريعًا ما تغيّرت ملامحها للرعب والفزع بعد سقوطها في المياه.

بعدها مارس رامز طريقته في مضايقة الفنانة، وهي كانت تصرخ وتستغيث من هول المفاجأة لإنقاذها من الغرق.

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وعند وصولها للبر، فاجأها رامز بالظهور في هيئة غوريلا، فانهارت وسقطت على الأرض حتى كشف رامز عن وجهه.

ويعتمدُ برنامج "رامز في الشلال" على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرّض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.