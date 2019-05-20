كارول سماحة على السجادة الحمراء لـ مهرجان كان السينمائي الدولي

حرصت النجمة اللبنانية كارول سماحة على حضور إحدى أمسيات مهرجان كان السينمائي بدورته الحالية، وتواجدت مساء أمس الأحد حيث تابعت فيلم المخرج تيرينس ماليك “hidden life”.

وأعربت كارول عن استمتاعها بالتواجد في مهرجان كان، خاصة وأنها أول تجربة لها، وتحدثت عبر حسابها الرسمي على تويتر عن التجربة “لقد استمتعت كثيراً بتجربتي الأولى في مهرجان كان السينمائي، خاصة أثناء عرض فيلم المخرج العظيم تيرينس ماليك، الذي ومن وجهة نظري يستحق الجائزة هذا العام، لقد تأثرت جداً بهذه التحفة”.

وعلي صعيد أخر، تستعد كارول سماحة لإطلاق أغنية سينغجل مطلع الصيف القادم، ولا تزال تحصد نجاح أغنية “المطلقة”.

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