الموت يفجع الفنان محمد محسن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري محمد محسن، وزوج الفنان المصرية هبة مجدي، عن وفاة خاله عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”.

ونعاه محمد محسن، قائلًا: “لا إله إلا الله. توفي إلى رحمة الله خالي حمدي أحمد الغرباوي. ادعوا له بالرحمة والمغفرة. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتلقى محمد محسن عدد من تعليقات متابعيه الذين حرصوا على تقديم واجب العزاة له والدعاء للمتوفي.

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وجاءت وفة خال محمد محسن، بعد ساعات قليلة من احتفال الأخير بعيد ميلاده الـ 33 مع متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “توتير”.

من الناحية الفنية، كان أخر حفلات محمد محسن مشاركته في إحياء ليالي مهرجان القلعة الدولي ال27 للموسيقي و الغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

كما أحيا عدد من الحفلات الفنية في ساقية الصاوي، كما أصدر محمد محسن مؤخرا ألبوم حبايب زمان.

محمد محسن متزوج من الفنانة هبة مجدي وذلك بعد قصة حب جمعتهما معا، بعد مسرحية “ألف ليلة وليلة”، وأنجب منها فتاة اسمها دهب.