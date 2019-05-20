عمرو سعد ينتقم من قاتل والده فى «بركة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “بركة”، الذى يخوض به النجم المصري عمرو سعد السباق الرمضانى الحالى ويعرض على قناة cbc، عددا من الأحداث، وذلك بعد قتل والده الفنان رياض الخولى على يد أحد رجال عصابة “كساب” الشخصية الذى يجسدها محمد لطفى، واستطاع بركة خطف قاتل والده وقتله وقرر بعدها أخذ العزاء فى والده وسط حالة من البكاء والحزن الشديد.

وتوالى الأحداث ويفشل رجال كساب فى اختراق جهاز بركة الذى سجل عليه معلومات تخص وقائع ووثائق تدين العصابة والتى وصلته بطريق الخطأ، ما أغضب كساب ودفعه إلى قتل رئيس المجموعة التى حاولت السطو على جهاز بركة والوصول للوثائق.

ويعود عمرو سعد للسباق الرمضانى من خلال مسلسل “بركة”، الذى يُتوقع أن يكون نقلة نوعية له من حيث الأداء والتميز والابتكار هذا العام على الصعيد الدرامى، إذ يُجسد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته فى القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم فى العاصمة، لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط فى مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التى تحب.

ويشارك في بطولة العمل عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة، والمسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.