شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل عيون حبيبته..ليوناردو دي كابريو أصبح مصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورة للنجم ليوناردو دي كابريو أثناء اهتمامه بالتقاط صورة لصديقته كاميلا مورنو عارضة الأزياء الشهيرة والذي يرتبط بها منذ حوالي عام تقريباً حيث يحرص الثنائى على الابتعاد عن الأضواء دائماً، إلا أن عدسات المصورين لم ترحمهما وتمكنت من التقاط تلك الصورة لهما.

الصورة توضح مدي اهتمام نجم هوليود الحاصل على جائزة أوسكار مرة وحيدة فى مشواره بالتقاط صورة لصديقته التي تصغره بنحو 23 عام بالضبط وذلك بواسطة هاتفه أثناء استمتاعهما بموعد غذاء داخل فندق du Cap-Eden-Roc في فرنسا يوم أمس الأحد حيث استمر فى ذلك لوقت طويل من أجل عيون حبيبته.

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ليوناردو وحبيبته



ليوناردو وصديقته



ليوناردو يعمل مصور