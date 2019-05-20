مايا دياب تلتقي الجمهور في لبنان بهذه المناسبة!

متابعة بتجـــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية مايا دياب حفلًا غنائيًا ساهرًا في لبنان مساء 7 حزيران/يونيو المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن تلتقي مايا دياب الجمهور في “لانكاستر إدن باي” حيث ستقدّم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، على أن يشاركها في الحفل الفنان اللبناني زياد برجي وعباس جعفر.

على صعيد آخر، تضع مايا دياب لمساتها الأخيرة على أغنية جديدة ستبصر النور مع حلول عيد الفطر المبارك وقبيل انطلاق الموسم الصيفي لهذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب انشغلت في الفترة الأخيرة الماضية بتصوير حلقات برنامجها “هيك منغني” والذي عادل به إلى عالم البرامج التلفزيونية عبر شاشة “ام تي في” اللبنانية.