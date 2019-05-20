متابعة بتجــــــــــرد: إنتشر خبر على مواقع التواصل الإجتماعي يفيد بتبرع نجم فريق جوفنتوس الإيطالي بمبلغ مالي كبير مليون ونصف يورو من أجل سكان قطاع غزة المحاصر من أجل إعداد وجبات إفطار للصائمين خلال شهر رمضان.
وانهالت التعليقات التي تشيد بمواقف المهاجم لكن دون أن ينتبه أحد إلى أن القصة كلها مفبركة وذلك من خلال حسابات كريستيانو رونالدو الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي لم يظهر أي ذكر للخبر لا من قريب ولا من بعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة تبرع كريستيانو رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في غزة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.