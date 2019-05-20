ما حقيقة تبرع كريستيانو رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في غزة؟

متابعة بتجــــــــــرد: إنتشر خبر على مواقع التواصل الإجتماعي يفيد بتبرع نجم فريق جوفنتوس الإيطالي بمبلغ مالي كبير مليون ونصف يورو من أجل سكان قطاع غزة المحاصر من أجل إعداد وجبات إفطار للصائمين خلال شهر رمضان.

وانهالت التعليقات التي تشيد بمواقف المهاجم لكن دون أن ينتبه أحد إلى أن القصة كلها مفبركة وذلك من خلال حسابات كريستيانو رونالدو الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي لم يظهر أي ذكر للخبر لا من قريب ولا من بعيد.