خاص| أشرف زكي يكشف تطورات حالة سهير البابلي الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

طمأن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الجمهور على الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي، إثر تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى الأيام الماضية.

وقال "زكي" في تصريحات خاصة لمصراوي: "سهير البابلي بخير وزي الفل الحمد الله"، موضحًا أنها غادرت المستشفى منذ يومين بعد الاطمئنان على حالتها وعمل الفحوصات اللازمة لها.

يذكر أن المخرج عمر زهران نشر أمس عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، صورًا للفنانة الكبيرة سهير البابلي، وعلق عليها: "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن، الرائعة دومًا سهير البابلي".

سهير البابلي إحدى أهم الفنانات المصريات، ولدت في محافظة دمياط، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير، ومن أعمالها "ريا وسكينة" مع شادية و"مدرسة المشاغبين"، واعتزلت الفن عام 1997 عقب ارتداء الحجاب، وفي عام 2006 عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل "قلب حبيبة".