شاهدوا متحف Game of Thrones بعد ساعات من انتهاء الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 04:41 مساءً - افتُتح متحف Game of Thrones في عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست الشهر المنصرم، حيث يعرض كل ما يتعلق بالمسلسل منذ بداية موسمه والأول، وحتى موسومه الثامن أي الحالي والذي انتهى منذ ساعات.

والتجوال في المتحف، الذي هو من تصميم إحدى الشركات المتخصصة بالتعاون معHBO ، يعطيك الإحساس بأنّك داخل مسلسل Game of Thrones وأنك داخل Westeros والأراضي الواقعة وراءها، حيث يتضمن جميع الدمى والأزياء والأسلحة والمعدات في جميع المواسم.

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يشار إلى أنّ المسلسل الأشهر Game of THrones في موسمه الثامن والأخير انتهى مع خيبة أمل عشّاق المسلسل ومتابعيه حول العالم .

متحف Game of THrones





الجمهور الغاضب

مشهد من مسلسل Game of THrones



فقد كان من المفترض أن يكون هذا الموسم الأخير، ذروة رواية القصص الرائعة ، في الوقت الذي تم فيه وضع جميع قطع Westeros المعقدة والأخيرة في مكانها.

وبدلًا من ذلك، يتذمر عشّاق المسلسل على وسائل التواصل الاجتماعي حول قصص القصة السريعة، والنهايات الفضفاضة غير المفسرة، والشخصيات المحببة التي تقوم بأشياء لا تشعر بأنها حقيقية بل مصطنعة، ما يصيبهم بخيبة أمل.

وشهدت الحلقة التي استمرت 80 دقيقة في الأسبوع الماضي، منعطفًا مفاجئًا ومظلمًا بجعل بطلة الحرب الطويلة داينيريس تاريغارين وحشًا مجنونًا في الحرب، استخدمت فيها تنّينها الوحيد الذي نجا، من أجل إهدار مئات الآلاف من الأرواح البريئة.

ومع مشاهدة الحلقة ما قبل الأخيرة لانتهاء المسلسل، فإنّ متابعي المسلسل وجمهوره لم يستسلموا للأمر الواقع، وعمدوا إلى حثّ المنتجين على الاستمرار. فقد وقّع أكثر من مليون منهم على عريضة Change.org تحث HBO على إعادة إنتاج الموسم النهائي. (HBO مملوكة لشركة WarnerMedia ، الشركة الأم لـ CNN.)

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وجاء في العريضة ، في إشارة إلى اثنين من رواد العرض "Thrones" وللمؤلف جورج: "لقد أثبت David Benioff و DB Weiss أنهما لا يملكان الكفاءة للأسف عندما لا يكون لديهما مادة مصدر (أي الكتب) للرجوع إليها". وأضافت العريضة : "هذه السلسلة تستحق موسمًا أخيرًا منطقيًّا."

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فيديو: إعلان الحلقة الرابعة من الموسم الثامن لـGame of Thrones



ورفض القائمون على شركة HBO التعليق على انتقادات "Game of Thrones" ، وهم سبق واعتادوا أن يقولوا وداعًا للمسلسلات ، مثل "The Sopranos" ذات النهايات المثيرة للخلاف.





شكاوى المعجبين



لقد أصيبت داني بالجنون، ولم يتم تحضير المشاهدين لهذا الأمر كما يجب .

ينبأ العرض بأن تصبح أم التنينات أم الرماد مثل والدها الشرير، الملك المجنون. لكنّ هذا حدث بسرعة كبيرة.

خلال المواسم السابقة ، التي حررت فيها داني العبيد، وأبدت تعاطفها مع المضطهدين ، دفعت العديد من المعجبين إلى الاعتقاد بأنها ستكون البطلة الكبيرة في العرض.



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ودعونا لا ننسى مشجعي فريق Cersei الذين أرادوا وفاة ملحمية لملكتهم القاسية. لم تكن رؤيتها محطمة من جرّاء سقوط الأنقاض في سرداب Red Keep في ذروتها كما كان يأمل البعض.

توقع العديد من المعجبين المزيد ، بخاصة وأنه لم يكن هناك رغبة لإنهاء المسلسل.

أخبر بينيوف وفايس مجلة إنترتينمنت ويكلي، أنّ HBO كان من دواعي سرورها الحصول على مزيد من الحلقات في الموسم الأخير. لكنّ العارضين قرروا اقتصار الموسم الأخير على ست حلقات بدلًا من 10 حلقات.

وقال بينيوف: "اعتقدنا دائمًا أنّ (المسلسل) كان حوالى 73 ساعة وسيكون ذلك تقريبًا. بقدر ما أرادوا أكثر ، إلا أنهم فهموا أنّ هذا هو المكان الذي تنتهي فيه القصة".

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