مصالحة عمرو دياب وعمرو مصطفى بعد خلاف سببه إعلان تلفزيوني

نجح الفنان عمرو دياب في احتواء المشكلة التي نشبت مع الملحن عمرو مصطفى، بعد يوم واحد فقط من الكشف عنها، بسبب استخدام لحن "يتعلموا" في الإعلان التلفزيوني الذي قدّمه دياب في رمضان دون الحصول على إذن وموافقة مكتوبة منه.

فقد سارع عمرو مصطفى إلى إصدار توضيح أكد فيه أن واقعة استخدام لحن أغنيته يتعلموا دون الحصول على موافقة مكتوبة منه سببها "سوء تفاهم" تمت معالجته سريعاً.

تفاصيل المصالحة كشفها الشاعر تامر حسين المقرب من عمرو دياب مؤكدا عدم وجود خلافات حقيقية مع عمرو مصطفى.

وكتب عبر حسابه على الفايسبوك " عمرو دياب كبيرنا وفوق راسنا جميعاً وأكتر واحد صاحب أفضال ع الكل ولا يقدر حد يمسه بكلمة كلنا عارفين قيمته وغلاوته عندنا ومواقفه العظيمة مع كل واحد فينا”.

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وتابع: عمرو دياب ضهرنا وسندنا وشهرتنا وكلنا شايلينه فوق راسنا دى الخٌلاصة بمنتهى الأمانة والله وكلمة حق ف حق الراجل المحترم ده وحانفضل كلنا أهله واخواته ورجالته وفريق عمله واستنوا البوم يليق بيكم بإذن الله نشرفه.

يذكر أن عمرو مصطفى كشف السر وراء حذف مقدمة إعلان عمرو دياب الجديد "جمع حبايبك" الذي يعرض فى رمضان لصالح احدى شركات الاتصالات بمشاركة دينا الشربيني ومنة شلبي وأشرف عبد الباقي وسوسن بدر، حيث تقدم بشكوى رسمية ضد دياب يتهمه فيها باستغلال اللحن دون موافقة مسبقة منه.

وكتب عمرو مصطفى: هو ينفع الشركة وعمرو دياب يستخدموا أغنية يتعلموا في إعلان في رمضان دون إذن، هو الفن بقى بلطجة وأخذ حقوق الناس دون إذن.

أضاف: طبعا اللجان هتدخل تدافع عن الباطل أيها الحمقى في حاجة اسمها (حق المؤلف) في استخدام أي جملة ولو مش عاجبكم القانون اخبطوا راسكم في اتخن حيط ومتسموعش الأغاني دي تاني دي".

وقال: عمرو دياب مجرد مؤدي للحن ومعاه تصريح أنه يغنيها في Cd وحفلات مش إعلان في رمضان وسبب التأخير في التعليق لأني كنت بسجل الإعلان على كل قناة اتذاع فيها علشان إثبات الحق.