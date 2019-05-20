كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 03:56 مساءً - نشرت الفنانة السورية رويدا عطية صورة لطفلها “زين” برفقة شقيقتها شيماء، حيث ظهرا في الصورة التي نشرتها رويدا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بينما كانت شيماء تحمل زين وتحتضنه.
وعلّقت رويدا على الصورة بالقول:”الحب بصوره يقبروني انتو التنين وكنت مفكره زين رح ياخد محبتك من قلبي طلع قلبي ما بيخونك الله يحميكون يارب”.
وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل لافت حيث أثنوا على جمال شقيقتها والشبه بينهما، فيما تمنوا الصحة والسعادة لطفلها زين.
كانت هذه تفاصيل خبر رويدا عطية تنشر لقطة لطفلها برفقة شقيقتها.. شاهدوا الشبه بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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