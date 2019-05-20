شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر : سهير البابلى غادرت المستشفى وتتمتع بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية، بأن الفنانة سهيرالبابلى تتمتع بصحة جيدة وتحسنت بشكل قوى وأنها غادرت المستشفى وذهبت لمنزلها وسط أسرتها.

وأضافت نهال عنبر فى تصريح خاص لـ الخليج 365، بأن حالة الفنانة سهير البابلى الصحية تحسنت بشكل كبير بعد تعرضها لوعكة صحية بسيطة، وغادرت المستشفى وذهبت لمنزلها، وهذا الكلام على مسؤوليتى وعلى مسؤولية نقابة المهن التمثيلية.

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وكان المخرج عمر زهران نشر قبل قليل عددا من الصور للنجمة سهير البابلي من داخل أحد المستشفيات، وذلك من خلال حسابه على موقع الفيس بوك، وعلق على الصور " كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح ..وأيقونه الفن الرائعة دوما ..سهير البابلي" وذلك في رسالة طمأنة لجمهور البابلي التي بدت بصحة جيدة رغم وجودها بالمستشفي.