شكرا لقرائتكم خبر عن "قمر هادى" رايح جاى بين مدينة الإنتاج الإعلامى ومنطقة السليمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق عمل مسلسل "قمر هادى" الذى يخوض به النجم هانى سلامة السباق الرمضانى الحالى والذى يعرض على قناة one تصوير عدد من المشاهد فى أماكن متنوعة مابين مدينة الانتاج الاعلامى وإحدى الفيلات بمنطقة السليمانية على طريق الأسكندرية الصحراوى ومن المقرر الانتهاء من تصويره بالكامل خلال آخر 10 ايام من شهر رمضان .

وفى سياق آخر، حقق مسلسل "قمر هادى" نجاحا كبيرا بعد عرض الحلقات الأولى منه، الذى اعتمدت أحداثه على الإثارة والغموض، لاسيما أن شخصية هادى ابو المكارم – هانى سلامة، جديدة من نوعها على الدراما التليفزيونية كونها شخصية أعتمدت على السيكو دراما، فضلا عن جرعة التشويق فى كل حلقة قدمها مخرج العمل رؤوف عبد العزيز.

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المسلسل تأليف إسلام حافظ،إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون.