نهال عنبر: ياسمين صبري تمتلكُ إمكانيّات البطلة.. ولهذا تُشبه فاتن حمامة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنّانة المصريّة، نهال عنبر، إنّ مواطنتها الفنّانة ياسمين صبري، تمتلك من الموهبة والإمكانيّات ما يؤهّلها لأنْ تكون بطلة، موضّحة، أنّ لديها إحساسًا عاليًا بالشّخصيّة، التي تجسّدها، وبكاؤها في المسلسل يبدو طبيعيًا، ويعبّر عن حالة الشّخصيّة.

وأضافتْ في لقاء خاصّ مع "فوشيا"، أنّ تصريح وفاء عامر، بأنّ ياسمين صبري، هي فاتن حمامة الوقت الحاليّ، صحيح تمامًا، لأنّ الاثنتين تتمتّعتان بنفس براءة ملامح الوجه.

وأعربت الفنانة عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها من الجمهور عن دورها في مسلسل "حكايتي" والذي تجسد فيه شخصية امرأة شريرة تدبّر المكائد، مشيرة، إلى أنّها حاولت تقديم الدّور بشكل متميّز ومختلّف، عن أدوار الشّرّ التي قدّمتها من قبل.

وكشفتْ عنبر، في فيديو "فوشيا"، عن سرّ جمال إطلالتها بالعباءة، وحرصها على الظّهور بها خلال شهر رمضان.

Advertisements

شاهد الفيديو..