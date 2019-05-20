شاهد.. قرقيعان بنات حليمة بولند يثير الجدل!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 08:58 صباحاً - كشفت الاعلامية الكويتية حليمة بولند عن تجهيزاتها لحفل قرقيعان الذي يتضمن توزيع هدايا للأطفال.

وكشف الفيديو، الذي نشرته حليمة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، عن اكياس بداخلها أساور كارتيير مما أثار جدل بين متابعيها .

يذكر ان القرقيعان هو تقليد سنوي ومناسبة دينية يُحتفل بها في معظم بلدان الخليج العربي إضافةً إلى العراق وغيرها من الدول الإسلامية بمنتصف شهري رمضان وشعبان حيث يطوف الأطفال مرتدين أزياءً شعبية ويرددون الأهازيج وتوزع الحلوى عليهم.