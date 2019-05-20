تبدأ الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "البرنسيسة بيسة", للفنانة مي عز الدين, برجوع "بيسة" كما كانت من قبل, وذلك بعد تنفيذ "كاظم" خطته مع "روبيرتو" ابن عم"بيسة" المذيف.
تدور أحداث الحلقة حول عودة "بيسة" إلى الفرقة الذهبية للأفراح الشعبية, ومرعي سواق تاكسي, بعد ضياع حقهم في المدرسة,
تنتهي الحلقة الرابعة عشر من "البرنسيسة بيسة" بعد إكتشاف "بيسة" الخطة التي ابتكرتها "شويكار" و نجلها الوحيد, ترجع إالى المدرسة مرة أخرى و رجوع نظامها كما كان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فشل خطة أمير المصري.. مي عز الدين تعود للمدرسة مرة أخرى في "البرنسيسة بيسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.