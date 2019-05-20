بعد فشل خطة أمير المصري.. مي عز الدين تعود للمدرسة مرة أخرى في "البرنسيسة بيسة"

تبدأ الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "البرنسيسة بيسة", للفنانة مي عز الدين, برجوع "بيسة" كما كانت من قبل, وذلك بعد تنفيذ "كاظم" خطته مع "روبيرتو" ابن عم

"بيسة" المذيف.

تدور أحداث الحلقة حول عودة "بيسة" إلى الفرقة الذهبية للأفراح الشعبية, ومرعي سواق تاكسي, بعد ضياع حقهم في المدرسة,

ولكن بتدخل "سكسكة" بسرقة "روبيرتو" تكتشف بأن أوراقه كلها مزورة.

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تنتهي الحلقة الرابعة عشر من "البرنسيسة بيسة" بعد إكتشاف "بيسة" الخطة التي ابتكرتها "شويكار" و نجلها الوحيد, ترجع إالى المدرسة مرة أخرى و رجوع نظامها كما كان.