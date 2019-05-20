ريم البارودي تفاجئ جمهورها بلوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الفنانة المصرية ريم البارودي جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بلوك مختلف.

الفنانة المصرية تألقت في الصور بعباءة رمضانية فضفاضة باللون الرمادي، ولفتت الأنظار بلوك جديد، حيث قصت شعرها وغيرت لونه إلى الأسود، مما منحها إطلالة مختلفة.

ريم كشفت أنها اعتمدت هذا اللوك لاستكمال تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل “قيد عائلي”، والذي من المقرر عرضه بعد عيد الفطر.

Advertisements

الفنانة المصرية نشرت صورة لها مع مصفف شعرها حمو محسن، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “ده مش نيولوك خالص.. بقالي سنه حمو محسن هو اللي بيقص شعري وكمان هو اللي مساعد في لوك شخصيه مروه في قيد عائلي هنكمل تصوير قريب عشان نبقي جاهزين بعد العيد باذن الله”.

وأضافت: “وطبعا كوافير العمل واللي مسئول عن لوك الشخصيه صالون @haithamdahab00 @fareedyousef12345 ولاني بدأت المسلسل شهر نوفمبر ولسه مكملين تصوير بحاول احافظ علي الراكور وفي نفس الوقت يبقي في شووويه تغيير.. شكراا لتعليقاتكم وانا كمان نفسي ارجع للبلوند.. بعد الانتهاء من مسلسل قيد عائلي”.

ومسلسل «قيد عائلي»، يشارك به عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، محمد محمود عبدالعزيز، منة فضالي، ومحمد نجاتي، سيمون، كارولين عزمي، وميرنا وليد.