هاني سلامة يُؤكّد تمنّيه تقديم مسلسل عن رياضة السيارات

أكد النجم هاني سلامة أنه قدّم دورا جديدا عليه في مسلسل "قمر هادي" هذا العام وتدور الشخصية حول شخص يحب السيارات ويملك معرضا ويحب السباقات، مؤكدا أن المخرج له فضل كبير في إخراج العمل بهذا الشكل المختلف.

وأضاف خلال حلوله ضيفا على برنامج «التوصيلة عالنجم»، مع تامر بشير على «نجوم أف أم» الأحد: «أنه ما زال يزور منطقته القديمة منشأة البكري في مصر الجديدة ويزور أهله بشكل دائم، ويتذكر أيام مدرسته وأنه عاش فترة من عمره لا يركب مواصلات سوى مترو النزهة».

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وأوضح أن مظاهر رمضان اختلفت الآن عن أيام زمان وشكل الفوانيس المنتشرة بالشوارع والدورات الرمضانية كل ذلك لم يعد موجودا، وأكد أنه ينتظر المشاركة بعمل سينمائي خلال الفترة المقبلة، وعن تقديم مسلسل عن رياضة السيارات قال إنه لا يمانع ذلك، مضيفا: "إذا وجدت قصة حلوة لذلك لا مانع من تقديمها على غرار سلسلة أفلام Fast & Furious".

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