حسن الرداد يحلُم بتقديم شخصية محمد علي باشا

وجّه الفنان حسن الرداد أوّل رسالة لزوجته النجمة إيمي سمير غانم وهنأها على مسلسلها الذي يعرض حاليًا في رمضان، ورد على أنهما دائمًا كانا يكذبان شائعات ارتباطهما قبل الزواج، وقال: "كنا بناخد وقتنا عشان مانتسرعش ومشاعرنا مرت بشكل طبيعي واتجوزنا".

وحل الفنان حسن الرداد الأحد ضيفًا على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على "نجوم أف أم"، وصرح بأنه يحترم كل آراء النقاد فيه بشكل كبير ويقرأ أي نقد على أعماله لكن لا يهمه في النهاية سوى رأي الجمهور والشارع الذي يعد الناقد الحقيقي لأعماله الفنية.

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وأبدى اعتزازه بدوره في مسلسل "حق ميت" 2015، وفي رسالة لهيفاء وهبي أجاب بأنها صديقة عزيزة وأنه يحبها أكثر في الغناء لأنها تقدم شيئًا مختلفًا.

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وبارك للنجم محمد إمام على مسلسله "هوجان" الذي يعرض حاليًا وأكد أنه نجم كبير ويحب أعماله سواء في الدراما أو السينما، وعن الشخصية التاريخية التي يتمنى مقابلتها صرح بأن محمد علي باشا مؤسس النهضة الحديثة بمصر هو من يريد مقابلته لأنه صنع الكثير لمصر، وأكد أنه بعد انتهاء موسم رمضان سيعود لاستئناف تصوير فيلم جديد.

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