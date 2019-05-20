"عمر صلاح بطل".. تعليقات نجوم الفن على لقاء الزمالك ونهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل عدد من نجوم الفن مع لقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الكونفدرالية، وخسر الفريق الأبيض بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة.

في التقرير التالي يرصد "الخليج 365" أبرز تعليقات نجوم الفن على المباراة:

نبيل الحلفاوي

نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه على "تويتر" تغريدة علق فيها قائلاً: "معلش.. الحد الأدنى من الخسائر.. الزمالك يقدر يسجل هدفين هنا.. المهم أنهم ما يسجلوش.. حظ اليوم لن يتكرر.. جنش هو مفتاح التتويج.. وبالمناسبة.. برافو عمر صلاح".

عمر طاهر

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وعلق الكاتب عمر طاهر تدوينه له عبر حسابه على "فيس بوك" قائلاً: "مبروك للزمالك غياب النجاز الماتش الجي".

عمرو عرفة

أما المخرج عمرو عرفة، غرّد على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "قدر الله وما شاء فعل، إن شاء الله ماتش العودة مع دعم جمهور الزمالك العظيم نعوض ونرفع الكأس، وعندي ثقة في رجالة الزمالك".

ندى بسيوني

فيما نشرت الفنانة ندى بسيوني تدوينه لها عبر حسابها على "تويتر" علقت فيها عن المباراة قائلة: "براڤو عمر صلاح كان نجم المباراة.. مستغربة من تغيير كهربا غير المبرر كان مصدر الخطورة الوحيد على نهضة بركان إزاي يخرج!! لاعبي الزمالك قادرين على التعويض في الإياب فريق البركان ضعيف دفاعيًا".