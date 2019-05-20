زوجة أحمد الفيشاوي تستغيث من “الورم” وتخشى فراق أبنائها!

يبدو أنّ ندى الكامل زوجة الفنّان أحمد الفيشاوي تعاني من شدة المرض في الفترة الماضية، مما دفعها لكتابة منشور عبر حسابها الشخصي على “فايسبوك”، تستنجد بالله وتستغيث به، مُلمحة إلى أنّ ما يحدث لها من الحسد، في البداية نشرت ندى الكامل، سورة “الفلق”، وعبّرت عن وجعها قائلة: “كفاية بقى هموت خلاص.. ومش عارفه لسة عندي إيه.. كفاية بقي بجد.. الله… تعبانة يا رب.. اسمع صوتي يارب.. أرجوك أنا تعبانة ولا نوم فيه راحة ولا حتي وجع بيروح ساعة.. ضعفت أوي وجسمي إنهار، وعقلياً قربت أتدمر وأتجنن.. أرجوك اسمعني، حد يقول لي أعمل إيه”.

واختتمت: “الحمدلله لله علي نعمك يارب بس ولادي مش عاوزه أسيبهم.. مش عاوزة أي حاجة تانية حد بيفتكرها إنها مفرحاني أو نعم كتير حد بيبص عليها.. أنا مبقتش حتي بعرف آكل زي الناس.. الرحمة يا ناس”.

وفي تعليق لصديقتها لتطمئن عليها، لافتة إلى أنّ هذا الأمر يتكرر معها كل رمضان، قالت: “مشفتش كده يا أوزا… مش عارفة لسة عندي إيه.. ومحدش عارف إيه الورم ده والسخونية دي، تعبانة أوي، محصليش كدة أبداً طول عمري.. تعبانة وأعصابي راحت وجسمي وقع من التعب والإنتظار كل شوية دكتور، ولازم أصبر عشان أعرف.. وانا أضعف من إني أستنى”. كما نشرت عدّة صور عبر حسابها على “فايسبوك”، تُلمح فيها إلى الحسد، وأحدهم نشر منشوراً كُتب فيه: “الحسد سوء أدب مع الله.. لا ترهق نفسك بالمقارنات لأنه كلما اتسعت عيناك ضاق صدرك.. وارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس” وفي منشور آخر شاركت به جمهورها كتبت دعاء أيوب: “ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين”.

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من ناحية أخرى شارك أحمد قدري عارض الأزياء المصري، متابعيه بصورتين عبر حسابه على “انستقرام” من خلال خاصية “ستوري”، يطلب فيها من متابعيه الدعاء والشفاء العاجل لصديقته الغالية ندى الكامل، وكتب “اللهم اشفها وعافيها شفاء تاما لأنها مريضة”.