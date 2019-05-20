شاهد.. سهير البابلي في المستشفى.. وعمر زهران يكتفي بالدعاء

كشف المخرج عمر زهران عن دخول الفنانة سهير البابلي إلى المستشفى، دون أن يوضح الحالة الصحية الخاصة بها مكتفيا بالدعاء لها.
ونشر المخرج المصري عبر حسابه على"فيسبوك" مجموعة من الصور التي التقطها بصحبة سهير البابلي في المستشفى والتي ظهرت من خلالها وهي تجلس على المقعد
دون أن يكون هناك أمر مقلق في الصور، خاصة وأن الثنائي كانا يتبادلان المصافحة والحديث والضحكات، واكتفى زهران بالتعليق على الصور قائلا "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن.. الرائعة دوما سهير البابلي".
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