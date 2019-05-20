غوغل تمنع تحديثات أندرويد عن هواتف هواوي

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 03:56 صباحاً - نشرت وكالة ”رويترز“، تقريرًا كشف استعداد شركة غوغل لوقف تعاملها مع شركة هواوي الصينية في بعض قطاعات الأعمال، وعلى رأسها خدماتها وتطبيقاتها للموبايل، وكذلك نظام تشغيل أندرويد.

وأوضح التقرير أن مصادر مطلعة أكدت أن غوغل ستحرم هواتف هواوي المقبلة من استخدام تطبيقاتها وخدماتها المختلفة على متنها، وكذلك لن تحصل على إصدارات أندرويد الجديدة في المستقبل.

أما عن الهواتف الحالية التي يمتلكها المستخدمون، فلن تصلها تحديثات غوغل البرمجية والأمنية التي تطلقها دوريًا للهواتف العاملة بأنظمة تشغيلها.

وبذلك ليس أمام هواوي سوى أن تقوم بإطلاق نظام تشغيل خاص بها للهواتف الذكية، والذي كانت قد أعلنت مطلع العام الحالي بأنه تحت التطوير منذ عامين واقترب من الوصول إلى أيدي المستخدمين.

يأتي ذلك بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرار إضافة هواوي إلى قائمة الشركات المحظور على الحكومة والشركات الأمريكية التعامل معها، لكونها تشكل خطرًا على أمنها القومي.