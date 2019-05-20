ترامب يهدد ايران بنهايتها!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 03:56 صباحاً - هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إيران ”بالزوال رسميًا“ إذا أرادت القتال ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مما يزيد القلق من احتمال نشوب حرب مع تصاعد حدة التوتر بين البلدين.
وقال ترامب في التغريدة ”إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية لها.. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا“.
وشدد ترامب العقوبات الاقتصادية على إيران، وتقول إدارته إنها عززت الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة. وتتهم الولايات المتحدة إيران بتهديد قواتها ومصالحها بالمنطقة.
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