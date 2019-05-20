كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 12:00 صباحاً - فاجأ الفنان وائل جسار متابعيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي بصورة تجمعه بابنته مارلين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، معلقا عليها بـ:”ابنتي الحبيبة”. وأبدى متابعو الفنان اللبناني إعجابهم بجمال ابنته، مؤكدين شبهها الشديد بوالدها، بعينيها الزرقاوين. يذكر أن وائل جسار أب لكل من ابنته مارلين وابنه وائل جونيور من زوجتته ميراي مقدسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار ينشر صورة لابنته والجمهور: “جوزها لي”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.