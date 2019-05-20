الهويريني: مسلسل “العاصوف” لا يقدم حقيقة المجتمع السعودي

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 12:00 صباحاً - هاجم المفكر والناقد السعودي علي الهويريني، خلال لقائه ببرنامج “الليوان”، مع الإعلامي السعودي عبد الله المديفر، على قناة روتانا خليجية.

مسلسل “العاصوف”، متهما صناعه بتزييف حقيقة المجتمع في الحقبة الزمنية التي يتناولها العمل، خلال مقابلة تلفزيونية.

وأوضح الهويريني أن المسلسل يتطرَّق لحقبة الستينيات والسبعينيات، وهي الفترة التي شهدت نهضة ثقافية وفكرية وصناعية ومهنية، ولكن العاصوف لم يتطرقْ في المجتمع السعودي إلا للمشاكل العائلية الشبيهة بتلك التي عرضها «طاش ما طاش»، وهو المسلسل الذي أدى فيه الفنان ناصر القصبي دور البطل إلى جانب زميله عبد الله السدحان لعدة مواسم.

وأضاف الهويريني أنه ليس من الضروري أن تكون رسائل المسلسلات والدراما مباشرة، ولكن يجب أن تخرجنا من العائلات إلى المال الذي هو عصب حياتنا. منوها بأن السينما في أمريكا لا تعرض المشاكل العائلية أبدًا، بخلاف العالم العربي الذي يقدِّم فيه الكلُّ حكايات اجتماعية لا ترقى إلى ما يُسَمَّى بالفكر الأدبي.