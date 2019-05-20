سليم عساف: سيرين عبد النور تتتوهج.. وتيم حسن ملك في “الهيبة الحصاد”

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 12:00 صباحاً - أشاد الملحن والموزع الموسيقي ​سليم عساف​ بالجزء الثالث من مسلسل “الهيبة الحصاد”، وكتب تعليقات عدة عنه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وكتب عساف عن أداء الممثلة سيرين عبد النور والممثل تيم حسن: “كنت خايف عالموسم الثالث. ولكن، جوع المناجل للحصاد أقوى من كل التوقعات. تَيم ملك يأسرنا عندما يشاء. وسيرين تتوهّج نضج وصدق”. الهيبة الحصاد بطولة تيم حسن، سيرين عبد النور، منى واصف، عبدو شاهين، روززينا اللاذقاني، وهو من تأليف باسم السلكا وإخراج سامر.

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