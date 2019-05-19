نيللي كريم ضيفة شرف “كازابلانكا”

متابعة بتجــــــــرد: تشارك النجمة المصرية نيللي كريم ضيفة شرف في فيلم “كازابلانكا”، الذي يلعب بطولته النجم المصري أمير كرارة.
صورت نيللي كريم مشهد أكشن في الفيلم، كما يظهر في العمل أيضًا الفنان مصطفى شعبان في شخصية شقيق بطل العمل كرارة في بداية أحداث الفيلم.
تجدر الإشارة إلىأن الفيلم يشارك فيه إلى جانب كرارة النجوم غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل وعدد من الممثلين، ومن المقرر طرحه في الصالات السينمائية ابتداء من أول أيام عيد الفطر المقبل.
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