“الملك لير” يعيد يحيى الفخراني

متابعة بتجــــــــــرد: يقدم الفنان يحيى الفخراني خلال الشهر الحالي عروضًا لمسرحيته “الملك لير” بتوقيع المخرج تامر كرم.
يشارك في بطولة المسرحية إلى جانب الفخراني فاروق الفيشاوي، ريهام عبدالغفور، رانيا فريد شوقي، هبة مجدي، محمد فراج، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف.
ويعود الفخراني لتقديم الرواية مرة أخرى على خشبة المسرح بعد 18 عامًا من عرضها، حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبدالحليم.
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