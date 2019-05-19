بعد خلافات طويلة.. "ديو" غنائي بين أصالة وريم نصري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن عادت المياه إلى مجاريها بين النجمة السورية أصالة وشقيقتها ريم نصري، يتم حاليًا التحضير لإطلاق "ديو" غنائي بينهما عن الأخوة والروابط العائلية.

ويأتي ذلك بعد سلسلة خلافات طويلة دامت لسنوات، حيث إن الفنانة أصالة تصالحت مؤخرًا مع شقيقتها ريم، وذلك من خلال جلسة خاصة جمعتهما في منزل شقيقهما أنس نصري بمناسبة عيد ميلاد ريم.

على الجانب الآخر، طرحت أصالة أغنية "بنت أكابر" وهي من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقى فهد، كما جاءت الأغنية ضمن الأغاني أكثر بحثًا على موقع يوتيوب خلال الفترة الأخيرة منذ طرحها.