خاص الفن-هذا جديد أنور نور في التمثيل والغناءخاص الفن-فضل سليمان يتعاون مع ناصيف زيتون وفارس كرم...

ميرنا وليد - بيروت - صرح الفنان ​أنور نور​ لموقعنا عن جديده في التمثيل والغناء فقال :"في التمثيل نصوّر حاليا الجزء الثاني من مسلسل الباشا، ووضعت صوتي على شارة مسلسل "دورة جونية جبيل" الذي سيعرض على شاشة "ال بي سي"، وسنبدأ ايضا بتصوير الجزء الثالث من "الباشا".

وتابع :"وهناك ايضا البوم غنائي جاهز يتضمن 13 اغنية ، لم نقرر بعد ان كنت سأطرحه البوم كامل او كسينغل."

يذكر أن أنور نور يطل حالياً في الجزء الثاني من مسلسل "الباشا" على قناة الجديد بدور إبن الباشا الذي يلعب دوره الممثل ​رشيد عساف​.