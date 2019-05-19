زوجة شاهيد كابور تستعين بمربية ابن كارينا كابور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أفاد تقرير قيام ميرا راجبوت زوجة الممثل الهندي شاهيد كابور باستئجار وتوظيف مربية جديدة تقوم بمهام العناية ورعاية ابنها الوليد زين كابور.

لكن المثير في الأمر، هو أن المربية الجديدة التي انضمت إلى عائلة شاهيد كابور، هي مربية الطفل الجميل تيمور خان، ابن الممثلة كارينا كابور وسيف على خان، وهو الأمر الذي أثار غضب متابعي ميرا وشاهيد على السوشيال ميديا.

عندما شارك المصور الشهير ماناف مانجلاني مقطع فيديو للعائلة في أثناء توجهها إلى سنغافورة من مطار مومباي، لاحظ المتابعون أن مربية تيمور على خان تنضم إليهم من مسافة بعيدة، كانت المربية على مسافة بعيدة لدرجة أنها لم تكن تسافر مع العائلة.

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ومع ذلك تشير التقارير إلى أن ميرا راجبوت قد استأجرت بالفعل مربية تيمور تيمور خان، سافيتري، من أجل رعاية طفلها الصغير، زين كابور، تشير التقارير إلى أن ميرا طلبت من سافيتري الحفاظ على مسافة آمنة، لأنها ربما لا تريد أن يتم التقاط الصور لها على الرغم من تعيينها.

مباشرة بعد هذا الفعل، واجهت ميرا غضب نشطاء مواقع التواصل، الذين فسروا الموقف كمحاولة يائسة من ميرا للتغلب على سيف وكارينا، وحتى التشكيك في مهاراتها كربة منزل، فضلًا عن استدعاء علاقة كارينا وشاهيد القديمة وحشرها -دون داع- بالموضوع

شوهد شاهيد كابور مع زوجته ميرا راجبوت، وأولاده ميشا وزين كابور سافيتري (المربية الجديدة) مؤخرًا، في أثناء مغادرتهم إلى سنغافورة مؤخرًا للكشف عن تمثال شاهيد الشمعي يمتحف مدام توسو لتماثيل الشمع.