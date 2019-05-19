بسمة وهبة تدعو نجوم الفن والإعلام على السحور في مطعمها.. وتعد لهم البيض المدحرج بنفسها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

دعت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عدد كبير من أصدقائها نجوم الفن والإعلام على السحور في مطعمها الخاص “بلكونة”.

وكان من بين الحضور الفنانة إلهام شاهين، والفنانة لوسي، والفنانة لطيفة، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والفنان خالد زكي، والإعلامية جيهان منصور وزوجها، والمنتج جمال العدل، والإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية سالي عبدالسلام، وغيرهم.

كما حضر حفل السحور زوج بسمة وهبة، النائب البرلماني علا عابد، وابنها من زيجتها السابقة “عبدالرحمن”، وشقيقها شريف وهبة، الذي يدير مطعمها.

وتألقت الإعلامية المصرية خلال الحفل بعباءة رمضانية فضفاضة باللون الفوشيا، وحرصت بنفسها على إعداد “البيض المدحرج” بنفسها لضيوفها، وذلك بعدالهجوم الكبير الذي تعرضت له مؤخرا بسبب فاتورة سحور من مطعمها خاصة ثمن البيض المدحرج به.

Advertisements

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخرا صورة فاتورة حساب تناول السحور بمطعم “بلكونة” المملوك للإعلامية المصرية بسمة وهبة، والتي وصلت إلى مبلغ 925 جنيه.

وجاء في الفاتورة أسعار طلب “البيض مدحرج” ٣٥ جنيهًا، وطلب الفول بـ٣٥ جنيهًا، وصنف شاي بلكونة بـ ٩٥ جنيها، وهو ما أثار ضجة واسعة بسن النشطاء، وفتحوا النار على الإعلامية المصرية.

بسمة خرجت عن صمتها لتدافع عن نفسها، وذلك في مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، حيث قالت إنها لا تتواجد في المطعم طوال الوقت، بسبب عملها في الإعلام، ولكن شقيقها هو من يُدير المطعم.

وأضافت: “أنا وأخويا عاملين المطعم منذ 10 سنوات، وهو مطعم سياحي أكثر من كونه كافيه، والمطعم تابع لغرفة السياحة وليس للحي، وأسعار المطعم مش بحطها بمزاجي”.

وتابعت: “فوجئت بحملة ممنهجة ضدي، أنا مش عارفة أنا عملت إيه، مقدرش أشير بأصابع الاتهام لحد، المطعم به 99 موظفا على مستوى لائق لخدمة السائح، عاملين سمعة للبلد، والأجانب بيحجزوا من برا قبل ما ييجوا مصر”.