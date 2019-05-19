عايدة الأيوبي تبدع في أمسية رمضانية علي المسرح المكشوف بالأوبرا.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أبدعت المطربة الكبيرة عايدة الأيوبي في أمسية رمضانية متميزة، استعاد خلالها جمهور الأوبرا المصرية ذكريات حقبة التسعينيات علي المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك تحت رعاية رئيس الأوبرا الدكتور مجدي صابر.
وقدمت عايدة الأيوبي، خلال الأمسية، مجموعة من أشهر أعمالها الخاصة والمؤلفات الدينية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة ومنها: “على بالى، من زمان، صدفة، إن كنت غالي، عصفور، يا ورد، يا دنيا فرحيني، بردة البوصيري، في عشق الله”، إلى جانب مجموعة من القصائد الصوفية وسط بهجة وتصفيق حاد من جميع الحضور.
يذكر أن عايدة الأيوبي مطربة وملحنة بدأت رحلتها الفنية عام 1991، عندما أصدرت أول ألبوماتها بعنوان “على بالي”، الذى حقق نجاحاً جماهيريأ كبيراً تلاه ألبوم ثاني بعنوان “رفيق عمري” عام 1992، وألبوم ثالث بعنوان “من زمان” عام 1993، وأعتزلت “عايدة” الغناء لفترة ثم أصدرت ألبوم دينى عام 2009، بعدها قامت بوضع ألحان وغناء قصيدة بردة البوصيري وبعض الأشعار الصوفية، وعادت للساحة الفنية مرة إخرى بعد ثورة يناير، وقدمت أحد الأعمال للشهداء بعنوان “بحبك يا بلادي” من كلماتها وألحانها.
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