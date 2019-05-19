بالصور- داليا مبارك تحتفل مع ابنتها بالقرقيعان

May 19, 2019
احتفلت الفنانة السعودية داليا مبارك مع ابنتها “ليلي” بمناسبة القرقيعان وهي تقليد سنوي يُحتفل به في معظم بلدان الخليج العربي بمنتصف شهر رمضان.
ونشرت داليا مجموعة من الصور تجمعها مع ابنتها من أجواء المناسبة.
ومن المعروف أنه وفي منتصف رمضان، يأتي حفل القرقيعان كعادة تراثية رمضانية في المجتمع الخليجي، حيث توزع على الأطفال الحلوى، بعد أن يكونوا شرعوا في القرقعة وهي، الصوت المنبعث من احتكاك الأواني الحديدية التي يحملون فيها الحلويات.
وفي الليالي الثلاثة القمرية من رمضان (13 و14 و15 رمضان) يرتدي الأطفال الذكور زيا شعبيا من الدشداشة وعليها السديري والخريطة، فيما ترتدي الفتيات الصغيرات فساتين تقليدية وغطاء أسود شفاف للرأس وبه بعض النقوش الذهبية، ويتزين بالحلي التقليدية. كما أن هناك من يرسم بالألوان على وجهه ليظهر بمظهر غريب خلال القرقيعان.
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