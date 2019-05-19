أحلام تحتفل بعيد زواجها الـ 17 قبل موعده.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعيد زواجها الـ 17 من زوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، قبل موعده بشهر.
الفنانة الإماراتية نشرت رسمة لها مع زوجها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “كل عام وانت الروح والقلب وعيوني اللي اشوف بها حبيبي مبارك.. أحمد الله كل يوم على نعمه اسمها مبارك الهاجري”.
أحلام أضافت: “شكراً لانك اخترتني من بد الكل شكراً على السعاده اللي تعطيني اياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمه ولولو شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦ نكمل ١٧ سنه زواج وسعاده #الحمد_لله”.
الفنانة الإماراتية تلقت التهاني من جمهورها، إلا أنهم عبروا عن تعجبهم من احتفالها بعيد زواجها قبل موعده بشهر كامل، فيما تكهن البعض بأنه اختلط عليها الأمر، واعتقدت أن هذا الشهر هو شهر يونيو وليس شهر مايو.
يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام كانت قد احتفلت بزواجها من بطل الراليات القطري مبارك الهاجري في 18 يونيو عام 2002، ورزقت منه بثلاثة أبناء هم: “فاهد، وفاطمة، ولولوة”.
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