الأمير تشارلز يحضر اجتماعًا سريًا تمهيدًا لخلافة الملكة إليزابيث!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بهدوء وبعيدًا عن الأضواء، يتحضر أمير ويلز، تشارلز لتولي زمام الأمور والاستعداد لمرحلة ما بعد والدته، الملكة إليزابيث الثانية، عند وفاتها لخلافة العرش.

وذكرت اليوم بهذا الخصوص صحيفة دايلي ستار أن تشارلز يحضر الآن بعض الاجتماعات السرية التي تعنى بالتمهيد لمرحلة توليه الحكم فيما بعد وفاة الملكة والدته.

وأشارت الصحيفة في الوقت نفسه إلى أن تشارلز سيتولى أيضًا مهمة إدارة دوقية لانكستر حين يصير الملك، وتلك الدوقية عبارة عن عزبة خاصة توفر دخلاً للأسرة الملكية.

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وتم الكشف عن أن الأمير تشارلز سوف يرث ملكية تلك الدوقية بشكل تلقائي حين يتم تتويجه، فضلاً عن أنه سيمنح لقب "دوق لانكستر"، واتضح بهذا الخصوص أن تشارلز يواصل بالفعل حضور اجتماعات منذ العام 2014 عن تلك الدوقية، التي يقال إنها أدرّت على الملكة دخلاً العام الماضي قدر بحوالي 20 مليون جنيه استرليني.