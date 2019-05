شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب التجمهر فوق السجادة الحمراء بفعاليات مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمهر أمس عدد من المحتجين ضد رفض قانون تقنين الإجهاض في الأرجنتين، و ذلك قبل العرض الأول للفيلم الوثائقي الأرجنتينى "Let It Be Law" ، الذي يعرض ضمن الاختيار الرسمى لمهرجان كان السينمائي الدولى في دورته الـ72 و التي تستمر حتي 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية ، وهو الفيلم الذي يظهر المعركة لإقرار مشروع قانون يجيز الإجهاض فى الأرجنتين سواء بسبب حالات الاغتصاب، أو إذا كانت صحة الأم في خطر.

فقد ظهرت الأوشحة الخضراء بأيدى عدد من الموجودين علي السجادة الحمراء وهتفوا بـ "التضامن من أجل النساء" ، حيث تحولت السجادة الحمراء في كان لمكان احتجاج أثناء عرض الفيلم الوثائقي الذى يبحث في قضية الإجهاض، و ذلك حسب موقع " hindustantimes " .



الاحتجاجات علي السجادة الحمراء (1)

