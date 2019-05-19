شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ابو جبل الحلقه 13.. مصطفى شعبان يضع شرطا يصيب البزاوى بأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر
ينفي "وجيه" التهمة الموجهة اليه وهى حصوله على المفتاح ووضعه عند شعبان مؤكدا أنه بالفعل ذهب لشعبان ولكن من أجل الضغط عليه حتى يحصل على شركة "أبو جبل".
يطلب وجيه من حسن بيع شركته له بناء على الاتفاق بينهما مؤكدا أن الاتفاق كان منحه الشركة مقابل التنازل عن محضر إيصالات الأمانة ضد شقيقه سعد "دياب" وبالفعل يتنازل وجيه ما يلزم حسن بمنحه الشركة خلال 48 ساعة فقط ليسلمه إياها أو سيقوم بتقديم بلاغ ضده للنيابة وبالفعل يتنازل حسن عن الشركة لوجيه ولكنه يضع شرطا جزائيا يجعل وجيه يتعرض لأزمة قلبية فما هو هذا الشرط الجزائى؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقة القادمة .
يشارك في بطولة المسلسل بجانب مصطفى شعبان ودياب وحسن حسني، كل من نجلاء بدر، ومريم حسن، ودياب، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي،ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.
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