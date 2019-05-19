كشفت الفنانة ليلى عبدالله خلال استضافتها ببرنامج “حلوة رمضان” عن بعض الأمور الخاصة بها، حيث اعترفت بأنها لم تكمل دراستها واختارت العمل بدلا عنها، وأيضا صرحت بأن والديها من فئة الصم والبكم، قائلة: “طبعا الكل يدري أن انا إمي وأبوي من فئة الصم والبكم ..فأنا تكفلت الحمد لله فيهم من وأنا عمري 14 سنة ..كنا من عائلة جدا فقيرة وكنت أبي أوصل لمرحلة إحنا لازم نعيش عيشة منيحة وأنا أسوي الموضوع “، وتابعت: “طبعا كان صعب علي كبنت صغيرة ما استانست في دراستي ..وطلعت من المدرسة وكان برضاي ما حد طلعني.. أنا كنت أبي أطلع علشان إخواني يكملون دراستهم أساعدهم ..ما كنت أقدر أنسق بين شغلي والدراسة فإخترت أشتغل وأطلع فلوس”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: ليلى عبدالله “أنا من عائلة جدا فقيرة”.. وتركت المدرسة لهذا السبب!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.