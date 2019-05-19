أمل العوضي تتعرض لانتقادات لاذعة لهذا السبب!

شاركت الفنانة أمل العوضي متابعيها بصور لأحدث إطلالة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستقرام”، وتعرضت بسبب أحدث إطلالتها لموجة من الانتقادات اللاذعة، حيث ظهرت “أمل” في الصور بإطلالة كلاسيكية جذابة وأنيقة، مرتدية فستانا أسود قصيرا، مع أكمام طويلة من الشيفون، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة تاركة خصلاتها منسدلة، مع اعتمادها على ماكياج رقيق يبرز جمال وجهها، وعلقت أمل على الصور قائلة: “من السهل أن تقف مع الحشد ويتطلب الأمر الشجاعة لكي تقف وحيدا”.

تعرضت أمل لموجة من الانتقادات حيث عبّر جمهورها عن غضبهم مشيرين إلى أن إطلالتها غير مناسبة لشهر رمضان المبارك وعلق أحدهم قائلا: ” مررره البوست فضيع و لايق على رمضان نبغى ف العيد شيء أقوى أصلاً واضح إذا رمضان كذا كيف العيد”.

وشاركت الفنانة أمل العوضي مؤخرًا، في الجزء الثاني من مسلسل “نوايا”، الذي يحمل عنوان “هم نوايا”، من بطولة الفنانة القديرة سعاد عبد الله، فاطمة الصفي، حسين المهدي، سليمان الياسين، وانتصار الشراح، وآخرين، وهو من تأليف نوف المضف، وإخراج عيسى ذياب.