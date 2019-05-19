راغب علامة يُشعل ليل القاهرة بسحور رمضانيّ وسط نخبة من الفنانين والإعلاميين

أحيا السوبرستار راغب علامة مساء يوم الجمعة حفل سحور رمضاني في العاصمة المصريّة القاهرة وتحديداً في “ستون سيتي” نيو كايرو”.

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حضر حفل السحور نخبة من الفنّانين والإعلاميين الذين توجّهوا إلى المسرح ورحّب بهم علامة بحرارة بالغة. هذا، وقدّم السوبرستار مجموعة من أبرز أغانيه التي ردّدها معه الجمهور عن ظهر قلب.

وإلتمس نجم النجوم صدى نجاح أغنيته التي أصدرها مؤخراً “صدفة” عندما أدّاها بشكل مباشر على المسرح، ولقيت تصفيقاً وتفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، خصوصاً وأنّها ذكّرتهم بالأغنية الشهيرة “آسف حبيبتي”.

أنهى ملك المسارح حفل السحور الرمضاني بنجاح كبير، وهو يستعدّ خلال الشهر المقبل لجولة أميركيّة يحيي فيها مجموعة من الحفلات المتتالية المتوقّع أن تشهد إقبالاً كثيفاً من قبل الجاليات العربيّة المقيمة في الولايات التي يحيي فيها السوبرستار حفلاته.