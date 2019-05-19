متابعة بتجـــــــــــرد: نحو 10.7 مليون أميركي يخططون لعدم التوجه الى العمل الإثنين بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “صراع العروش” وحوالي 3 ملايين آخرين متأكدين من أنهم سيتأخرون، بحسب ما نشرت شركة أبحاث “هاريس” ومركز “وورك فورس”.
وبحسب الاستطلاع، نحو ثلث العاملين البالغين اي 34 بالمئة سيشاهدون الحلقة الأخيرة من “صراع العروش”، لهذا السبب سيكون أكثر من 27 مليون شخص الاثنين أقل إنتاجية من المعتاد أو لن يأتوا إلى العمل على الإطلاق.
ولفت الاستطلاع الى ان حضور مسلسل “صراع العروش” أثر على حضور وأداء 20.4 مليون موظف، في وقت ان 35.8 مليون شخص أهدروا ساعة واحدة على الأقل من وقت عملهم أسبوعيا وهم يتحدثون عن “صراع العروش”.
كانت هذه تفاصيل خبر لن تتخيلوا عدد الأميركيين الذين سيغيبون عن العمل بسبب الحلقة الأخيرة من “صراع العروش” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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