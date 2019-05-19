تصفية خلاف عمرو دياب وعمرو مصطفى

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"الخليج 365" من القاهرة: أعلن الشاعر تامر حسين إنتهاء الخلاف بين الفنان عمرو دياب وعمرو مصطفى بتدوينات كتبها أمس عبر حسابه على فيسبوك.

وقال الشاعر المصري في تدوينته "يا جماعة الخٌلاصة عمرو دياب كبيرنا وفوق راسنا جميعاً وأكتر واحد صاحب أفضال ع الكل ولا يقدر حد يمسه بكلمة كلنا عارفين قيمته وغلاوته عندنا ومواقفه العظيمة مع كل واحد فينا عمرو دياب ضهرنا وسندنا وشهرتنا وكلنا شايلينه فوق راسنا دى الخٌلاصة بمنتهى الأمانة والله وكلمة حق ف حق الراجل المحترم ده وحانفضل كلنا أهله واخواته ورجالته وفريق عمله واستنوا البوم يليق بيكم ب اذن الله نشرفه".

وأعاد تامر حسين نشر تدوينة من على صفحة باسم أخبار عمرو مصطفى يؤكد فيها انتهاء سوء التفاهم بينهما.

وكان الملحن المصري قد أصدر بيانًا جاء فيه: "هو ينفع الشركة وعمرو دياب يستخدموا أغنية يتعملوا في إعلان في رمضان دون إذن، هو الفن بقى بلطجة وأخذ حقوق الناس دون إذن".



وأضاف الملحن: "طبعا اللجان هتدخل تدافع عن الباطل"، موضحًا أنه في حاجة اسمها "حق المؤلف" في استخدام أي جملة" لافتًا إلى أن "عمرو دياب مجرد مؤدي للحن ومعاه تصريح إنه يغنيها في Cd وحفلات مش إعلان في رمضان".



وتابع مصطفى: "سبب التأخير في التعليق لأني كنت بسجل الإعلان على كل قناة اتذاع فيها علشان إثبات الحق".