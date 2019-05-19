نسرين أمين عن انتقاد مشهدها مع محمد رمضان: في حاجات أهم وأحلى

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"الخليج 365" من القاهرة: عبرت الفنانة نسرين أمين عن سعادتها بردود الفعل على أعمالها الدرامية الجديدة "هوجان" و"شقة فيصل" مشيرة إلى ان ردود فعل الجمهور اسعدتها كثيراً.

وأضافت إمام في تصريح لـ""الخليج 365"" أنها كانت تتوقع نجاح مسلسل هوجان خاصة وانه مكتوب بطريقة جيدة لافتة إلى ان فريق العمل بذل اقصى طاقة ليقدم الافضل أمام الكاميرا حيث جاءت ردود الفعل كما توقعوها من البداية.

ورداً على سؤال حول الانتقادات التي تعرضت لها بعد مشهدها كضيفة في مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان، قالت نسرين "في حاجات اهم وأحلى نتكلم عنها" مضيفة "خلينا نتكلم في الحاجات الحلوة".

وكانت الممثلة المصرية قد تصدرت تويتر مصر بعد إذاعة مشهد لها مع رمضان حيث كانت تجسد دور زوجته التي يطلب منها ان تقوم بالرقص له خلال تواجدهما في غرفة النوم، لتظهر بعد ذلك وهي مستندة على صدره العاري.

وأشارت إلى أنها تتذكر الفنان الراحل وائل نور عندما تشاهد "شقة فيصل" وذكرياته في التصوير معهم خاصة وان المسلسل كان آخر عمل يقدمه قبل رحيله لافتة إلى أنها تشعر بالسعادة لوجودها في السباق الرمضاني بعملين مختلفين بالرغم من ان "شقة فيصل" تم الانتهاء منه منذ 3 سنوات.

وأكدت الممثلة الشابة أنها تباشر في الوقت الحالي العمل على تقديم دورها في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" لافتة إلى ان شخصيتها ستشهد تطورات مرتبطة بعلاقتها مع زوجها.