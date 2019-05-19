سيرين عبدالنور تكشف عن رد فعل زوجها على مشاهدها الرومانسية مع تيم حسن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ظهورها بمشاهد رومانسية مع الفنان السوري تيم حسن، في حلقات مسلسل “الهيبة”، والذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

سيرين عبدالنور، قالت في تصريحها لبرنامج MBCTrending والمذاع عبر فضائية ، mbc 4ماذا عن المسلسلات التي تتضمن مشاهد اغتصاب وقتل وعنف؟ اليست هذه جريئة أيضا، مبررة بأن المسلسل لا يفرض على المشاهد أن يتبناها، واعتبرت بأنها تعكس الشخصيات التي تعيش في مجتمعنا بالفعل.

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وحول رأي زوجها فريد رحمة في المسلسل ومشاهدها الجريئة مع تيم حسن خصوصا مشهد السرير وملابسها الداخلية، أكدت سيرين أن زوجها سعيد بنجاحها ويشاهد المسلسل وهو يعلم جيدا أن ما يعرض في التلفزيون مجرد تمثيل، ويفرق جيدا بين زوجته سيرين وشخصية الإعلامية نور في الهيبة.

وتؤدي سيرين عبدالنور، خلال العمل دور نور رحمة وهي إعلامية لبنانية صاحبة شخصية قوية، صنعت اسمها في عالم الإعلام، وكان لديها طموحات كبيرة استطاعت تحقيق جزء كبير منها، فكان لها النجاح في مشوارها المهني بمساعدة أشخاص معينين، سيكون لهم لاحقاً تأثيراً كبيراً في حياتها ضمن سياق الأحداث

«الهيبة»، بطولة كل من تيم حسن، و سيرين عبدالنور، ومنى واصف، أوويس مخللاتي، وعبدو شاهين، ومن إخراج سامر البرقاوي، وشاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، بطولة الجزء الأول، كما شاركت الفنانة نيكول سابا بطولة الجزء الثاني من المسلسل.