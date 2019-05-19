راغب علامة يحيي سهرة رمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة والإعلام.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أحيا المطرب اللبناني راغب علامه سهرة رمضانية ضخمة، مساء الجمعة 17 مايو، في ستون ريزيدنس، بحضور عدد من نجوم الفن.
وشهدت السهرة حضور كل من الفنان محمد الشقنقيري، والفنان بيومي فؤاد، والفنان أمير شاهين، والإعلامي عمرو الليثي، والفنانتين دنيا عبدالعزيز، ومنة فضالي، و أيمن سلامه، والإعلامي ممدوح موسى، واللاعب عماد متعب، ومصمم الأزياء هاني البحيري.
كما حضرت الفنانة مي سليم وشقيقتها الفنانة ميس حمدان، والفنانة دينا، والفنانة هبة السيسي، والفنانة ياسمين كساب، والفنان خالد محمود، والفنانة رانيا يوسف، والفنان شادي محمد، و منصور الجمال، وأحمد براده، والفنانة سما المصري، والفنان محمد عبدالحافظ.
وأكد السيد حسام زكي، مالك المشروع، أن حفل الفنان اللبنانب راغب علامة هو واحد من أهم الحفلات الضخمة التي ستقام في ستون ريزيدنس خلال شهر رمضان الكريم.
وأشعل الفنان اللبناني راغب علامة السهرة بتقديم باقة متنوعة من أغنياته القديمة والحديثة، ومن بينها: أغنية “اللي باعنا”، وأغنية “مبهزرش”، وأغنية “تركيني لحالي”، وأغنية “نسيني الدنيا”.
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