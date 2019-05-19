محمد الشرنوبي يشعل خيمة سهراية بحضور ضخم بفندق تريامف.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
استقبل الجمهور الفنان المصري محمد الشرنوبي بحفاوة كبيرة، وذلك في أول ظهور له في رمضان بخيمة “سهراية” بفندق تريامف بالتجمع.
وتفاعل مع الفنان المصري كل الحضور الذي امتلأت به الخيمة، وحرص الشرنوبي علي تهنئة الحضور بشهر رمضان ثم قدم ما يقرب من 15 أغنية بدأها بـ “رمضان جانا”.
الشرنوبي قدم أيضا عدد كبير من الأغاني، منها: “النفسية، وحتة من الخيال، وعادي براحتك، يا مسافر وحدك، كل ده كان ليه، وزي العادة، بقوي قلبي، والفصول الأربعة، خلاني بعدت، نقول مبروك، مفيش داعي، مين فينا، صبح الصباح، داري، ونسم علينا الهوى”، وغيرها من الأغاني.
ويقوم بتنظيم خيمة سهراية، وليد منصور وماجد حسني، بالتعاون مع فندق تريامف.
يذكر أن الفنان المصري محمد الشرنوبي كان قد حقق نجاحا كبيرا من خلال ألبومه الأخير «زي الفصول الأربعة»، رغم أن الألبوم أيضا لم يسلم من الانتقادات، بسبب وجود بعض الأخطاء أثناء تسجيل الأغنيات.
كما حققت أغنية «النفسية» التي قدمها الشرنوبي نجاحا كبيرا، وحازت على إعجاب الجمهور، الذي أعجب به، كما قدم الشرنوبي عدة حفلات مميزة، وبدأ يكون له قاعدة جماهيرية عريضة.
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