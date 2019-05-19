محمد فؤاد يشعل خيمة «ليالي الميرلاند» بحضور كامل العدد.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أحيا الميجا ستار محمد فؤاد حفله الرمضاني الثاني له داخل خيمة “ليالي الميرلاند “، بحضور عدد كبير من الأسر والشباب من الجنسين.
حضر فؤاد بصحبة مدير أعماله مصطفى بدوي، وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح مرددا لأغنية “فينك يا حبيبي”، تعالت صيحات وهتافات الإعجاب، بعدها وجه تحية للحضور وطالبهم بترك هواتفهم المحمولة والاستمتاع بالحفل وتأجيل التصوير معه بعد انتهاء الحفل.
وقدم فؤش خلال الحفل عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها: “كمننا”، “ابن بلد” و “يا أصيل يا اصلي” و”ساعات بشتاق” و”بين إيديك” و”طمني عليك” و”خدنى الحنين” و”يا ناسي روحى” و”قلبي اللي حبك” و”الحب الحقيقي” و”القلب الطيب” و “حيران”، بالإضافة إلي أغنيته الجديدة “سلام” وغيرها ممن تبادل غنائها مع الجمهور حتي قرب مدفع الإمساك.
وكان ضمن الحضور الفنانة نرمين ماهر، وايساف، وميمي الشناوي، بالإضافة إلى شركاء “ليالي الميرلاند” ناصر سالم، وأبو بكر الكفافي، ومحمد عبدالمقصود وغيرهم ممن استمتعوا بأجواء “ليالي الميرلاند” .
وشاركت في إحياء أولى فقرات الحفل أحمد رمضان، ويقوم بتنظيم سهرات “ليالي الميرلاند” الرمضانية بمواصفات لايف عالمية ال dj ياسر الحريري، من إضاءة وليد الحريري، وأجهزة صوت أشرف جاكسون.
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