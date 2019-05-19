شكرا لقرائتكم خبر عن من الوجوه الجديدة.. عماد صفوت يشارك فى "قمر هادى" أمام هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الزميل الصحفى عماد صفوت فى بعض حلقات مسلسل "قمر هادى" الذى يخوض به النجم هانى سلامة السباق الرمضانى الحالى، ويعد أول أعماله فى التمثيل، ويقول صفوت إن ملامحه وشكله كانت السبب الرئيسى وراء اختيار المخرج رؤوف عبد العزيز له لدور السائق الذى يهرب بعد خطفه مليون جنيه.





عماد ظهر فى أول مشاهد الحلقة العاشرة بدور"سائق نقل" يدعى "اللول"، سرق مليون جنيه من هادى أبو المكارم الشخصية التى يقدمها هانى سلامة فى أحداث المسلسل، الذى تدور أحداث فى إطار من الإثارة التشويق، حيث يبدأ سلامة فى البحث عن "اللول"، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة عدد من المفاجآت.



